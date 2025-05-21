كرة يد - مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنختار مجموعتنا بمونديال الأندية

أوضح مصدر من النادي الأهلي عن اختيار فريق كرة اليد لمجموعته في كأس العالم للأندية المقبلة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين.

وكان مصدر من الزمالك قد كشف لـ FilGoal.com عن إخطاره بالموافقة على مشاركة الأبيض في البطولة كمستضيف.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لسنا طرفا في أزمة مشاركة الزمالك أو الترجي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد".

وتابع "الأهلي توج بلقبي الدوري المصري والسوبر الإفريقي وسيشارك في النسخة المقبلة بأفضلية اختيار مجموعته مثلما حدث العام الماضي".

وسبق أن تقدم الاتحاد المصري لكرة اليد بطلب لنظيره الدولي بشأن مشاركة في البطولة رفقة الأهلي للموسم الثاني على التوالي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري والسوبر الإفريقي الموسم الماضي أيضا، ووقتها شارك الزمالك وصيف البطولتين بصفته ممثل لقارة إفريقيا.

ووصل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

ويواجه الأهلي فريق المنتدى المغربي بينما يلاقي الزمالك فريق الترجي.

وتقام مباريات نصف نهائي البطولة غدا الخميس.