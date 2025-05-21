كرة يد - مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنختار مجموعتنا بمونديال الأندية

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 18:38

كتب : أحمد الخولي

تتويج فريق الأهلي بلقب السوبر الإفريقي - كرة يد

أوضح مصدر من النادي الأهلي عن اختيار فريق كرة اليد لمجموعته في كأس العالم للأندية المقبلة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين.

وكان مصدر من الزمالك قد كشف لـ FilGoal.com عن إخطاره بالموافقة على مشاركة الأبيض في البطولة كمستضيف.

أخبار متعلقة:
كرة يد - تحديد مواعيد نصف نهائي كأس الكؤوس للرجال والسيدات كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس لمواجهة المنتدى المغربي كرة يد - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس بالفوز على فاب الكاميروني كرة يد - الزمالك يتأهل لمواجهة الترجي في نصف نهائي كأس الكؤوس

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لسنا طرفا في أزمة مشاركة الزمالك أو الترجي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد".

وتابع "الأهلي توج بلقبي الدوري المصري والسوبر الإفريقي وسيشارك في النسخة المقبلة بأفضلية اختيار مجموعته مثلما حدث العام الماضي".

وسبق أن تقدم الاتحاد المصري لكرة اليد بطلب لنظيره الدولي بشأن مشاركة في البطولة رفقة الأهلي للموسم الثاني على التوالي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري والسوبر الإفريقي الموسم الماضي أيضا، ووقتها شارك الزمالك وصيف البطولتين بصفته ممثل لقارة إفريقيا.

ووصل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

ويواجه الأهلي فريق المنتدى المغربي بينما يلاقي الزمالك فريق الترجي.

وتقام مباريات نصف نهائي البطولة غدا الخميس.

كرة يد الأهلي الزمالك
نرشح لكم
يد - الاتحاد المصري يعلن مشاركة الزمالك كمستضيف والأهلي كبطل إفريقيا في مونديال الأندية مصدر من الزمالك لـ في الجول: الاتحاد الدولي وافق على مشاركتنا في مونديال الأندية لليد يد - أحمد سيسا ينتقل إلى الدوري الألماني كرة يد - تحديد مواعيد نصف نهائي كأس الكؤوس للرجال والسيدات كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس لمواجهة المنتدى المغربي كرة يد - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس بالفوز على فاب الكاميروني كرة يد - الزمالك يتأهل لمواجهة الترجي في نصف نهائي كأس الكؤوس كرة يد – الأهلي ينهي مجموعات إفريقيا بالفوز على فانز الكاميروني
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يستعيد خدمات محمود جهاد أمام بيراميدز 9 دقيقة | الكرة المصرية
يد - الاتحاد المصري يعلن مشاركة الزمالك كمستضيف والأهلي كبطل إفريقيا في مونديال الأندية 30 دقيقة | كرة يد
وكيله لـ في الجول: أكثر من ناد مهتم بضم ياو أنور.. واللاعب مرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة شريف.. رونالدو يقود النصر لاستعادة الانتصارات على حساب الخليج 47 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - بعد جوميز.. ميشالاك يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في فيفا ساعة | الدوري المصري
هدف واحد لا يكفي.. إنبي يتخطى حرس الحدود إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر ساعة | الدوري المصري
ثالث أهداف ديانج .. الخلود يفوز على الفيحاء بثنائية ويضمن البقاء في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
كأس العاصمة - بتروجت ينتصر وسيراميكا يواصل حملة الدفاع عن لقبه بالتأهل للمربع الذهبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة