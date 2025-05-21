اللجنة الفنية تكشف لـ في الجول تسمية المنتخب المصري المشارك في كأس العرب

كشف مصدر من اللجنة الفنية لاتحاد الكرة عن تسميل المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العرب.

وأعلن حلمي طولان رئيس اللجنة الفنية لاتحاد الكرة اليوم الأربعاء، مشاركة مصر في بطولة كأس العرب بمنتخب موازي، يقوده فنيا بنفسه بسبب تعذر مشاركة المنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

وقال مصدر من اللجنة الفنية لـ FilGoal.com: "قررنا إطلاق اسم (المنتخب الثاني) على المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب وليس منتخب المحليين".

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن أزمة ستواجه المنتخب المشارك في البطولة بسبب تعارض المواعيد مع أحد جولات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

كان منتخب مصر قد حل رابعا في النسخة الماضية من بطولة كأس العرب في قطر أيضا، والتي أقيمت قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2020 مباشرة.

النسخة المقبلة أيضا ستقام قبل بطولة أمم إفريقيا مباشرة، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.