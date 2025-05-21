اللجنة الفنية تكشف لـ في الجول تسمية المنتخب المصري المشارك في كأس العرب

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 21:59

كتب : محمد جمال

منتخب مصر ضد منتخب الجزائر - كأس العرب

كشف مصدر من اللجنة الفنية لاتحاد الكرة عن تسميل المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العرب.

وأعلن حلمي طولان رئيس اللجنة الفنية لاتحاد الكرة اليوم الأربعاء، مشاركة مصر في بطولة كأس العرب بمنتخب موازي، يقوده فنيا بنفسه بسبب تعذر مشاركة المنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

وقال مصدر من اللجنة الفنية لـ FilGoal.com: "قررنا إطلاق اسم (المنتخب الثاني) على المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب وليس منتخب المحليين".

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وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

كان منتخب مصر قد حل رابعا في النسخة الماضية من بطولة كأس العرب في قطر أيضا، والتي أقيمت قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2020 مباشرة.

النسخة المقبلة أيضا ستقام قبل بطولة أمم إفريقيا مباشرة، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.

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