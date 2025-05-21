في الجول يكشف أزمة ستواجه منتخب مصر المشارك في كأس العرب

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 19:58

كتب : محمد جمال

مصر - الجزائر - كأس العرب

يواجه منتخب مصر أزمة منتظرة الفترة المقبلة بسبب كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويكشف FilGoal.com أزمة منتظرة ستواجه المنتخب المشارك في كأس العرب وهي كالآتي:

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- أجندة كاف وضعت أحد جولات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر، في حين ستقام بطولة كأس العرب في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر.

- بطولة أمم إفريقيا ستقام في المغرب من 21 ديسمبر إلى 18 يناير أي بعد كأس العرب بثلاثة أيام، وحسب لوائح فيفا يحق للمنتخبات استدعاء لاعبيها من الأندية قبل البطولة بـ 14 يوما أي بداية من يوم 8 ديسمبر وهو التاريخ المتسق مع أجندة كاف.

- في المقابل لا تمنح اللوائح الحق للمنتخبات استدعاء لاعبيها للمشاركة في كأس العرب لأنها خارج الأجندة الدولية، وبالتالي يكون ذلك بشكل ودي مع الأندية.

- إذا، فمشاركة لاعبي الأندية المشاركة قاريا في الموسم المقبل (الأهلي – بيراميدز – الزمالك والنادي الرابع بين المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مع المنتخب المشارك في كأس العرب، سيكون مرهونا بموافقة الأندية بشكل ودي وعدم مشاركتهم في تلك الجولة من دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأعلن حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم تكليفه بقيادة منتخب مصر في كأس العرب.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن عدد المنتخبات المشاركة في كأس العرب وإن كان الأقرب 16 منتخبا مثل النسخة الماضية من البطولة التي فاز بها منتخب الجزائر.

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