ماركا: إندريك يغيب عن ريال مدريد في مونديال الأندية بسبب الإصابة

يغيب إندريك مهاجم ريال مدريد عن منافسات كأس العالم للأندية بسبب تعرضه للإصابة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

وكشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي عن تعرض إندريك لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية بالساق اليمنى.

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن إندريك سيتأكد غيابه عن ريال مدريد في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة قبل جولة من الختام.

ويستضيف ريال مدريد فريق ريال سوسيداد يوم 24 مايو الجاري في ختام المسابقة.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بل سالزبورج النمساوي.

مباريات ريال مدريد في دور المجموعات ضد الهلال السعودي في 18 يونيو، وباتشوكا المكسيكي في 22 يونيو، وسالزبورج في 27 يونيو.

تبدأ مراحل خروج المغلوب من البطولة في 28 يونيو، وتنتهي مباريات دور الـ 16 في 1 يوليو - وهو، نظريًا، أول موعد يمكن لألكسندر أرنولد أن يلعب فيه مع ريال مدريد.