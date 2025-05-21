متحدث وزارة الرياضة: سيتم حشد الجماهير لتشجيع بيراميدز في نهائي أبطال إفريقيا

أوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن هناك حالة دعم كبيرة لنادي بيراميدز الذي سيلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشاذلي عبر إذاعة أون سبورت: "أشرف صبحي أعطى التعليمات بتوفير كل السبل للوقوف خلف بيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "سيتم حشد مجموعة كبيرة من الجمهور لتشجيع بيراميدز أمام صنداونز وقد يصل العدد إلى 10 آلاف".

وأكمل "بالإضافة إلى حضور الوزير أشرف صبحي ومساندته لبيراميدز الذي يمثل مصر".

ويسافر بيراميدز إلى جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء من أجل مواجهة صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة صنداونز وبيراميدز يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا.

أما مباراة العودة بين الفريقين تقام في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 1 يونيو.