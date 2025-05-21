متحدث وزارة الرياضة: سيتم حشد الجماهير لتشجيع بيراميدز في نهائي أبطال إفريقيا

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 15:05

كتب : بسام أبو بكر

رمضان صبحي - بيراميدز - أورلاندو

أوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن هناك حالة دعم كبيرة لنادي بيراميدز الذي سيلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشاذلي عبر إذاعة أون سبورت: "أشرف صبحي أعطى التعليمات بتوفير كل السبل للوقوف خلف بيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "سيتم حشد مجموعة كبيرة من الجمهور لتشجيع بيراميدز أمام صنداونز وقد يصل العدد إلى 10 آلاف".

أخبار متعلقة:
المنيري يكشف سبب غياب أوجولا عن قائمة بيراميدز لمواجهة صنداونز قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي في رحلة جنوب إفريقيا أمام صنداونز سويلم: ندعم بيراميدز لكنه يُصدر مشهدا أننا ضده.. وهذا موقف عامر حسين من العودة

وأكمل "بالإضافة إلى حضور الوزير أشرف صبحي ومساندته لبيراميدز الذي يمثل مصر".

ويسافر بيراميدز إلى جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء من أجل مواجهة صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة صنداونز وبيراميدز يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا.

أما مباراة العودة بين الفريقين تقام في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 1 يونيو.

بيراميدز صنداونز وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي نهائي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا عرضا رسميا لضم مهاجم يانج أفريكانز.. وطلب النادي التنزاني اللجنة المنظمة تكشف لـ في الجول تفاصيل بطولة خوفو.. واعتذار مصر عن عدم المشاركة تقرير: موكوينا بديل ريفيرو في أورلاندو بايرتس المنيري يكشف سبب غياب أوجولا عن قائمة بيراميدز لمواجهة صنداونز تقرير: الوداد يحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمونديال الأندية قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي في رحلة جنوب إفريقيا أمام صنداونز في بيان مشترك.. الوداد يعلن فسخ تعاقد موكوينا بالتراضي هسبورت: الوداد يتوصل لاتفاق لضم عزيز كي قبل مونديال الأندية
أخر الأخبار
المحكمة تعاقب 5 من مشجعي بلد الوليد بسبب توجيه إهانات عنصرية لـ فينيسيوس 31 دقيقة | الدوري الإسباني
الأهلي لـ في الجول: فيفا يطبق الضرائب الأمريكية على مكافآت مونديال الأندية.. واتخذنا هذه الخطوات 35 دقيقة | الدوري المصري
الحضري لـ في الجول: سعيد بتكليفي بالتواجد بمنتخب مصر الثاني.. وأولوية اختيار الحراس بالتنسيق 37 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا عرضا رسميا لضم مهاجم يانج أفريكانز.. وطلب النادي التنزاني 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة نسائية - عادل حسين يستقيل من تدريب الزمالك ساعة | رياضة نسائية
يويفا يحدد طرق تأهل المنتخبات لنهائيات يورو 2028 ساعة | الكرة الأوروبية
اللجنة المنظمة تكشف لـ في الجول تفاصيل بطولة خوفو.. واعتذار مصر عن عدم المشاركة ساعة | منتخب مصر
كرة يد - مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنختار مجموعتنا بمونديال الأندية ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة