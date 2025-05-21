شكوك حول استمرار فاتح تريم مع الشباب السعودي

يعقد مسؤولو نادي الشباب اجتماعًا مع المدرب التركي فاتح تيريم بعد نهاية مباراة الفريق أمام الوحدة، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، من أجل بحث استمراره من عدمه في منصبه، حسب جريدة الرياضية.

وكان الشباب تعاقد مع تريم، البالغ من العمر 71 عامًا، ديسمبر من العام الماضي، لقيادة الشباب خلفًا للبرتغالي فيتور بيريرا.

وأشار التقرير إلى أن هناك احتماليةً لبقاء التركي في منصبه.

وسيتم بحث التقارير الفنية التي سيقدِّمها المدرب عن الفريق، وأبرز اللاعبين الراحلين والمستمرين.

في سياق آخر، اقتربت إدارة النادي من تجديد عقد الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الفريق، الذي ينتهي ارتباطه بالشباب بنهاية الموسم الجاري، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن الطرفين، يختلفان فقط على مدة العقد، إذ يرغب الشبابيون في تجديده موسمًا واحدًا بينما يريد الأرجنتيني موسمين، في ظل رغبة مشتركة منهما للاستمرار، وارتياح جوانكا للاستقرار في الرياض.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم الملف في خطوة، تهدف إلى الحفاظ على أحد أبرز عناصر الفريق.

وكشف التقرير أن جوانكا تلقَّى بالفعل عرضًا من نادي الدرعية، الذي يسعى إلى الحصول على خدماته مستفيدًا من اقتراب نهاية عقده.

ويعد الأرجنتيني من الأسماء البارزة في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى الشباب صيف 2019 قادمًا من نادي كولون في بلاده، وقد خاض بقميص الليوث 123 مباراةً في مختلف البطولات.

وسجل خلالها 51 هدفًا، وصنع 26، ليصبح أحد الأعمدة الهجومية المميزة للفريق.

كذلك، سبق للاعب أن خاض تجربة إعارة ناجحة إلى نادي العين الإماراتي موسم 2021ـ2022، وعاد مجدَّدًا إلى صفوف الشباب، وواصل تألقه.