دي بروين يتحدث بعد وداع ملعب مانشستر سيتي

وصف كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي رحلته التي انتهت مع الفريق بالمذهلة.

وودعت جماهير مانشستر سيتي نجمها كيفن دي بروين الذي خاض مباراته الأخيرة على ملعب الاتحاد أمام بورنموث.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هذا الشعور غريب بعض الشيء، لقد كانت 10 سنوات مذهلة بكل ما شهدته من أحداث، كانت رحلة لا تنسى حظيت فيها بسعادة غامرة".

وأضاف "أحبتت أن أجلب السعادة للناس، وأن أقدم كرة قدم ممتعة، هذا هو أسلوبي داخل الملعب، فلقد أردت أن أستمتع، وأعتقد أننا استمتعنا كثيرًا طوال هذه السنوات".

وأكمل البلجيكي "من الطبيعي أن نفوز ونخسر أحيانًا، لكن كان من الرائع العمل الجاد وبناء شيء جعل هذا النادي أفضل بكثير مما كان عليه، مما يجعلني أشعر بفخر كبير".

وتابع "الحياة والمسيرة المهنية عبارة عن رحلة، هناك لحظات صعود وهبوط، وبالتالي عليك أن تعبر كل هذه اللحظات لتستمتع حقًا، وقد استمتعت بكل لحظة، وتعلمت من اللحظات الصعبة، لقد كانت تجربة مذهلة".

وواصل "لقد أصبحت مدينة مانشستر بيتي، هنا ولد أطفالي الصغار، لقد جئت إلى هنا مع زوجتي ولم أكن أتوقع أن أبقى لعشر سنوات، لكننا حققنا كل شيء".

واستمر "دفعني الجميع داخل وخارج الملعب لأن أكون أفضل نسخة من نفسي، لقد جعلوني أفضل بكثير مما كنت عليه، لقد كان من دواعي سروري اللعب بجانب هؤلاء اللاعبين".

وأوضح "مشجعو مانشستر سيتي رحبوا بي منذ اللحظة الأولى، وكان اللعب أمام ملعب ممتلئ تقريبًا يدعمني أنا وعائلتي، لقد كان شعورًا لا يمكن وصفه، شكرًا جزيلًا لكم".

وأتم "إهدار الفرصة التي صنعها عمر مرموش؟ لقد كان شعورا فظيعا، قلت لنفسي يجب أن أكون في المكان المناسب ومن ثم ستأتيني الكرة، لقد كان شعورًا فظيعًا، ولا توجد أعذار".

وأهدر دي بروين فرصة محققة صنعها له زميله المصري جعلته أمام المرمى الخالي، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

كان دي بروين قد أعلن في وقت سابق عن تركه لصفوف الفريق السماوي، بعدما حقق 19 لقبًا مع سيتي.

إذ حقق الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتان)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، درع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).

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