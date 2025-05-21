جوارديولا: هذا يوم حزين لوداع دي بروين

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - كيفين دي بروين

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن شعوره بالحزن في ليلة وداع كيفين دي بروين نجم الفريق السماوي.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وودع مانشستر سيتي وجماهيره النجم كيفين دي بروين خلال مباراة بورنموث في ملعب الاتحاد ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وهي آخر مباراة للنجم البلجيكي على ملعب مانشستر سيتي قبل أن يرحل بنهاية الموسم الجاري.

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وقال جوارديولا عقب المباراة: "الجميع رأى مدى ارتباط جماهير مانشستر سيتي بـ كيفين دي بروين وعائلته ومدى حبهم له".

وأضاف "الألقاب رائعة وكل ما حققه ولكن عندنا تغادر بعد 10 سنوات بهذا القدر من الاحترام والامتنان لا يوجد شيء أفضل من ذلك".

وواصل "هذا يوم حزين وسنفتقده لا شك في ذلك".

وأتم تصريحاته "عندما وصل دي بروين إلى هنا كنت متأكدا تماما أنه لم يكن من مشجعي مانشستر سيتي، لا أعرف من يشجع لكنني متأكد تماما أنه من مشجعيه الآن وسيظل كذلك إلى الأبد".

وفاز مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثية مقابل هدف قبل جولة واحدة من نهاية الدوري. ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

كيفين دي بروين جوارديولا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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