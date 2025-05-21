تقييم مرموش أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 11:22

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد بورنموث

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك بورنموث بهدف لا يصدق، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-1 على ملعب الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
المساهمة التهديفية الـ 11.. مرموش يسجل هدفا رائعا ضد بورنموث رائعة مرموش وعودة رودري.. مانشستر سيتي يفوز على بورنموث بثلاثية ويرتقي للمركز الثالث تقرير: انتهاكات مالية تهدد ليستر سيتي بخصم نقاط أموريم: الفوز بالدوري الأوروبي سيغير نظرة الكثير لنا

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي سيتي.

أفضل لاعبي سيتي بعد مرموش كان إلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة

الدولي المصري الذي أهدر ركلة جزاء في نهائي كأس إنجلترا قبل أيام سجل هدفا صاروخيا افتتح به التسجيل للسماوي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 21 مباراة، بواقع 14 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.

عمر مرموش مانشستر سيتي
نرشح لكم
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 37 جولة رومانو: كونيا يوافق على الانضمام لمانشستر يونايتد دي بروين يتحدث بعد وداع ملعب مانشستر سيتي جوارديولا: هذا يوم حزين لوداع دي بروين رائعة مرموش وعودة رودري.. مانشستر سيتي يفوز على بورنموث بثلاثية ويرتقي للمركز الثالث المساهمة التهديفية الـ 11.. مرموش يسجل هدفا رائعا ضد بورنموث انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(1) بورنموث.. 3 نقاط ثمينة ماجواير: نتائج مانشستر هذا الموسم مُحبطة.. وسنتحسن في المستقبل
أخر الأخبار
كادينا سير: يامال طلب أن يكون صاحب أعلى راتب في برشلونة من أجل تمديد عقده 16 دقيقة | الدوري الإسباني
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 37 جولة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: كونيا يوافق على الانضمام لمانشستر يونايتد 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري المصري 51 دقيقة | الدوري المصري
تحديد موعد خضوع بيلينجهام للجراحة في الكتف ساعة | الدوري الإسباني
شكوك حول استمرار فاتح تريم مع الشباب السعودي ساعة | سعودي في الجول
كارباخال: لا أخاف المنافسة مع أرنولد.. وهذا موقفي من كأس العالم للأندية ساعة | الدوري الإسباني
حارس بايرن يختار كأس العالم للأندية بدلا من بطولة أوروبا للشباب ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة