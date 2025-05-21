تقييم مرموش أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك بورنموث بهدف لا يصدق، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-1 على ملعب الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي سيتي.

أفضل لاعبي سيتي بعد مرموش كان إلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة

الدولي المصري الذي أهدر ركلة جزاء في نهائي كأس إنجلترا قبل أيام سجل هدفا صاروخيا افتتح به التسجيل للسماوي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 21 مباراة، بواقع 14 في الدوري الإنجليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.