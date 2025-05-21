كرة يد - تحديد مواعيد نصف نهائي كأس الكؤوس للرجال والسيدات

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 00:49

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - كرة يد - علي زين

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد مواعيد نصف نهائي كأس الكؤوس للرجال والسيدات.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات البطولة حتى يوم الجمعة.

وتحصل جميع فرق البطولة على راحة من المباريات اليوم الأربعاء.

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وتقام منافسات نصف النهائي يوم الخميس على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وجاءت مواعيد نصف النهائي كالآتي:

الرجال

الأهلي × المنتدى المغربي (3:30 عصرا)

الزمالك × الترجي (8:30 مساء)

السيدات

الأهلي × جمعية الساحل التونسي (1 ظهرا)

بريميرو دي أجوستو × بترو أتليتكو (6 مساء)

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