رائعة مرموش وعودة رودري.. مانشستر سيتي يفوز على بورنموث بثلاثية ويرتقي للمركز الثالث

قاد الدولي المصري عمر مرموش، مانشستر سيتي للفوز على بورنموث بثلاثية.

وفاز مانشستر سيتي على بورنموث 3-1 ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش وبيرناردو سيلفا ونيكو جونزاليس سجلوا أهداف مانشستر سيتي.

فيما أحرز دانييل جيبسون هدف بورنموث الوحيد في المباراة.

المباراة شهدت عودة الإسباني رودري إلى الملاعب بعد غياب 240 يوما بسبب الإصابة.

فيما ودعت جماهير مانشستر سيتي نجمها كيفين دي بروين الذي خاض مباراته الأخيرة على ملعب الاتحاد.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 68 نقطة في المركز الثالث ليعزز فرصه في المشاركة بالنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

فيما توقف رصيد بورنموث عند 53 نقطة في المركز 11 بجدول الترتيب.

وصف المباراة

افتتح عمر مرموش التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد تسددية خرافية سكنت الشباك.

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي وصل إلى مساهمته رقم 11 مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي.

ونجح مرموش في المساهمة بـ 11 هدفا خلال 21 مباراة خاضهم مع الفريق في مختلف المسابقات.

وسجل مرموش سابع أهدافه مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي خلال 15 مباراة خاضهم بالمسابقة.

ولعب مرموش 15 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.

video:1

وانطلق مرموش وأرسل عرضية متقنة وضعها دي بروين في المرمى الخالي لكنها ارتطمت بالعارضة ولم تسكن الشباك.

ونجح بيرناردو سيلفا في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 38.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ماتيو كوفاسيتش بعد تدخل عنيف على لاعب بورنموث في الدقيقة 68.

وأجرى جوارديولا تبديلا بمشاركة رودري بدلا من هالاند في الدقيقة 82 ليعود النجم الإسباني للمشاركة بعد غياب.

وبمجهود فردي رائع سجل نيكو جونزاليس الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة السادسة والأخيرة من المباراة قلص دانييل جيبسون النتيجة وسجل هدف بورنموث الوحيد.