عمرو أدهم: حريصون على تسوية مستحقات جوميز بشكل ودي

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 23:07

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - بعثة الزمالك

شدد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك على حرص النادي على تسوية مستحقات جوزيه جوميز المتأخرة بشكل ودي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تقدم جوميز بشكوى رسمية ضد الزمالك في فيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة. (لمزيد من التفاصيل)

وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي: "سيتم التواصل مع جوزيه جوميز المدير الفني السابق لتسوية المستحقات المتأخرة والبالغ قدرها 120 ألف دولار له وللجهاز المعاون".

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وتابع "الزمالك حريص على تسوية الأمر بشكل ودي مع جوميز نظرا للعلاقات الودية التي تربط النادي والمدير الفني".

وأوضح "ونجح الزمالك في وقت سابق بسداد قيمة الشرط الجزائي المستحق عليه نتيجة فسخ التعاقد من طرفه".

واختتم أدهم تصريحاته"مجلس إدارة الزمالك الذي نجح في حل مشاكل كثيرة بمبالغ كبيرة لن يتأخر في إنهاء ملف جوميز بشكل ودي ودون تأثير على النادي".

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

الزمالك جوزيه جوميز
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