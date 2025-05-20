خبر في الجول - جوميز يشكو الزمالك في فيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة

تقدم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق فريق الزمالك بشكوى رسمية ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتأتي شكوى جوميز ضد الزمالك من أجل الحصول على مستحقاته هو ومساعديه المتأخرة.

وعلم FilGoal.com أن جوميز قد طلب الحصول على 120 ألف دولار قيمة المستحقات المالية المتأخرة له هو ومساعديه.

وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

أبرز أرقام جوميز مع الزمالك:

- حقق لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

- لعب 47 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وحقق الفوز في 27 منهم.

- تعرض للخسارة 11 مرة وتعادل 9 مرات.

- سجل 91 هدفا خلال الـ 47 مباراة، بينما تلقت شباك الزمالك تحت قيادة 64 هدفا.

ويتولى جوميز في الوقت الحالي قيادة الفتح السعودي ويصارع من أجل البقاء في الدوري.