المساهمة التهديفية الـ 11.. مرموش يسجل هدفا رائعا ضد بورنموث

وصل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي إلى مساهمته رقم 11 مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ونجح مرموش في المساهمة بـ 11 هدفا خلال 21 مباراة خاضهم مع الفريق في مختلف المسابقات.

وسجل مرموش سابع أهدافه مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي خلال 15 مباراة خاضهم بالمسابقة.

وافتتح مرموش التسجيل خلال مواجهة مانشستر سيتي ضد بورنموث بهدف رائع من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ولعب مرموش 15 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.

وبشكل عام لعب مرموش 21 مباراة في مختلف المسابقات مع مانشستر سيتي.

سجل خلالهم مرموش 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

ولم ينجح مرموش التسجيل في مسابقة دوري أبطال أوروبا فقط مع مانشستر سيتي إذ لعب مباراتين ولم يسجل.

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