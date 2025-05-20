انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(1) بورنموث.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد بورنموث ضمن الجولة 37 من مسابقة الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90+6 دانيال جيبسون يسجل هدف تقليص الفارق لبورنموث

ق82 دخول رودري بدلا من هالاند

ق80 تسديدة صاروخية من عمر مرموش تمر أعلى من المرمى

ق67 بطاقة حمراء في وجه كوفاسيتش لاعب مانشستر سيتي

ق55 تدخل رائع من جفارديول مدافع مانشستر سيتي

بداية الشوط الثاني

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ق38 جوووووول برناردو سيلفا يسجل الثاني

ق15 جوووووول عالمي من عمر مرموش

انطلاق المباراة