تشكيل سيتي - هالاند ومرموش يقودان الهجوم ضد بورنموث.. وديان هويسن أساسي

يبدأ عمر مرموش أساسيا مع مانشستر سيتي في الهجوم رفقة إرلينج هالاند ضد بورنموث.

ويلعب مانشستر سيتي ضد بورنموث بعد قليل ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ مرموش رفقة هالاند في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي خسره سيتي ضد كريستال بالاس بهدف دون رد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياش – يوشكو جفارديول – ماتيوس نونيز

الوسط: برناردو سيلفا – ماتيو كوفاسيتش - كيفين دي بروين - ألكاي جوندوجان

الهجوم: إرلينج هالاند - عمر مرموش

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة.

لكن فريق المدرب بيب جوارديولا لعب مباراة أقل من نيوكاسل صاحب المركز الرابع برصيد 66 نقطة.