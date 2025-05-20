في بيان مشترك.. الوداد يعلن فسخ تعاقد موكوينا بالتراضي

أعلن نادي الوداد في بيان رسمي مشترك مع رولاني موكوينا المدير الفني الجنوب إفريقي، فسخ التعاقد بين الطرفين بشكل فوري.

وأوضح الوداد أن فسخ التعاقد جاء بالتراضي بين الطرفين.

وكانت تقارير مغربية قد أشارت إلى عرقلة وكيل موكوينا فسخ التعاقد وطالب بقيمة الشرط الجزائي بالكامل.

وجاء بيان الوداد كالآتي:

"كما تمت الإشارة إليه سابقا، يعلن نادي الوداد والمدرب رولاني موكوينا فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي وبشكل فوري".

"ويعرب النادي عن خالص امتنانه للمدرب موكوينا وطاقمه الفني على تفانيهم في مهامهم التي كانت موكلة إليهم خلال موسم عرف صعوبات عدة على جميع الأصعدة، تضحيات اتسمت بالوفاء والإخلاص للوداد وجميع مكوناته، وهذه شهادة لا يجد المكتب حرجا في ذكرها".

"من جانبه عبر المدرب موكوينا عن شكره العميق لرئيس النادي هشام أيت منا على دعمه المتواصل للاعبين والأطقم جميعا وكذا تلبية متطلباتهم المادية واللوجستية طيلة تواجدهم بالنادي".

"وأوضح موكوينا أن الوداد سيظل دائما في قلبه وتمنى للفريق والجماهير النجاح في الموسم المقبل وبكأس العالم للأندية".

وحسم الوداد تأهله إلى بطولة الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث في ختام الدوري المغربي.

وتولى موكوينا المدير الفني السابق لصنداونز تدريب الوداد بداية الموسم الجاري.

ويستعد الوداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

ويلعب الوداد ضد مانشستر سيتي في افتتاح مبارياته بالبطولة ثم يوفنتوس والعين الإماراتي بالترتيب.