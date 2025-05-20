تقرير: انتهاكات مالية تهدد ليستر سيتي بخصم نقاط

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

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بات نادي ليستر سيتي الهابط من الدوري الإنجليزي مهددا بخصم نقاط بتهمة ارتكاب انتهاكات مالية مزعومة خلال موسم 2023-2024 ضمن بطولة الدرجة الثانية "تشامبيونتشيب".

وعاد ليسترسيتي إلى بطولة الدرجة الثانية "تشامبيونتشيب" بعدما قضى موسما واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب بي إن سبورتس وُجهت لليستر سيتي تهمة انتهاك القواعد المالية للدوري، حيث أحيلت القضية إلى لجنة مستقلة للدوري الممتاز.

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وسيتعرض النادي الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل لعقوبة خصم نقاط من رصيده في حال تثبيت التهمة عليه.

وقال متحدث بإسم الدوري الإنجليزي: "بعد قرار محكمة التحكيم بشأن الاختصاص القضائي، أُحيل نادي ليستر سيتي إلى لجنة مستقلة بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الربح والاستدامة في بطولة "تشامبيونشيب" لموسم 2023-2024، مع التزام النادي بالتعاون الكامل والشامل والسريع مع الدوري الممتاز تجاه أي تفسيرات مطلوبة من الرابطة".

وردّ ليستر في بيان: "يعتزم النادي التعاون في هذه المسألة الآن بعد أن تمّ تحديد اختصاص الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة المنتهية في السنة المالية 2024".

وكان ليستر فاز في وقت سابق من هذا الموسم بالاستئناف الذي تقدم به والذي منع الدوري الممتاز من معاقبته على خلفية انتهاكه لقواعد مالية خلال موسمه في البرميرليغ لموسم 2022-2023.

وزعم ليستر آنذاك أن الدوري الممتاز لا يملك الاختصاص لمعاقبته لأنه كان ينافس في الدرجة الثانية أثناء تلك القضية.

وقدمت رابطة الدوري اعتراضاً على استئناف ليستر لكن المحكمة حكمت لصالح النادي.

وتعد الاتهامات المالية بحق النادي نكسة إضافية للفريق الذي يقبع في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.

ولا يزال مستقبل المدرب الهولندي رود فان نستلروي في النادي ضبابياً بالنسبة للموسم المقبل.

ليستر ستي الدوري الإنجليزي
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