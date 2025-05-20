مؤتمر سون: أريد الفوز بلقبي الأول مع توتنام في 10 سنوات.. وهاري كين سيدعمنا

عبر سون هيونج مين نجم وقائد توتنام الإنجليزي عن رغبته في الفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي ليكون أول ألقابه مع ناديه.

ويلعب توتنام ضد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي غدا الأربعاء.

وقال سون في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ستكون لحظة مميزة وتاريخيه، أنا هنا منذ 10 سنوات وأريد فقط الفوز باللقب، وهو ما لم يحققه أحد طوال هذه السنوات".

وأضاف "غدا سيكون يوما مميزا للنادي واللاعبين ولي أيضا".

وأردف "أتوقع من صديقي هاري كين أن يشجع ناديه السابق من الشاطئ بعد أن سافر في إجازة بعد أن ساعد بايرن ميونيخ في الحصول على لقب الدوري وهو أول بطولة له كلاعب".

وأكمل "نهائي الدوري الأوروبي قد يكون فرصتي الأخيرة للفوز بلقب مع توتنام، والآن أنا أركز فقط على هذه المباراة".

وأتم "أنا مستعد لمباراة مانشستر يونايتد بشكل جيد، ولياقتي البدنية في حالة جيدة بعد عودتي من الإصابة".