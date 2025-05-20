مؤتمر بوستيكوجلو: لست مهرجا.. ونتيجة النهائي الأوروبي ليس لها علاقة بمستقبلي مع توتنام

شدد أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام هوتسبير الإنجليزي أن مباراة فريقه في نهائي الدوري الأوروبي لن تحدد مستقبله مع سبيرز.

ويلعب توتنام ضد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي غدا الأربعاء.

وقال أنجي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لوكاس بيرجفال ليس متاحا للمشاركة في نهائي الدوري الأوروبي، وبابي سار أصبح متاحا للمباراة".

وبسؤاله هل تؤثر نتيجة الدوري الأوروبي على مستقبلك مع توتنام رد غاضبا: "بذلت قصارى جهدي للالتزام بهذه العملية للوصول بالنادي إلى مكانة تمكنه من المنافسة على الألقاب وفي الوقت ذاته تجديد الفريق وتغيير أسلوب اللعب، كانت مهمة موفقة رغم مواجهة الكثير من التحديات".

وأكمل "قبل مباراة مانشستر لدي فرصة لتحقيق المهمة الرئيسية التي كلفت بها وهي جلب الألقاب للنادي".

وأردف "لقد خيبت أملي باستخدامك هذه المصطلحات لوصف شخص شق طريقه على مدار 26 عاما دون أي وساطة من أحد إلى منصب يمكنه من قيادة ناد في نهائي أوروبي".

وأشار "إذا كنت تشير إلى أن عدم نجاحنا يعني أنني مهرج، فأنا لست متأكدا من كيفية الإجابة على هذا السؤال".

وأكمل "مواجهة مانشستر في مباراة نهائية أمر مختلف ومتعلق بمستواك قبل اللقاء، حتى لو كنت في حالة سيئة لا يهم، المهم هو كيفية تعامل اللاعبين مع المناسبة".

وأكد "دوري هو محاولة إعداد اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة وكذلك إعدادهم أن مانشستر يونايتد سيكون في أفضل حالاته".

وأتم تصريحاته "عودة سون رائعة، كنا نشعر بالقلق بعض الشيء عندما أصيب لأننا لم نكن متأكدين من مدة غيابه، كنا سعداء للغاية برؤيته يلعب 60 دقيقة وأكثر، ومن الواضح أنه يستعيد لياقته البدنية".