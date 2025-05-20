ماريسكا يشعر بالغضب بسبب موعد الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي قبل نهائي المؤتمر

عبر إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن شعوره بالغضب تجاه مواعيد مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ريال بيتيس الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقال ماريسكا في تصريحات نقلها موقع فوتبول لندن: "لا يمكن أن يحصل فريق على راحة 48 ساعة أكثر من الآخر قبل المباراة بينهما في نهائي بطولة أوروبية".

وأضاف "ريال بيتيس سيلعب يوم الجمعة في الدوري الإسباني، ونحن سنلعب يوم الأحد في الدوري الإنجليزي، وذلك سيحصلون على ميزة إضافية غير عادلة".

وواصل "يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي سلطة في تحديد مواعيد مباريات الفرق المتنافسة في مثل هذه الأحداث المهمة".

وأتم تصريحاته "يورجنسن هو من سيحرس المرمى في نهائي دوري المؤتمر".

وسيلعب تشيلسي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل ضد نوتينجهام فورست.

بعدها بأقل من 72 ساعة سيلعب ضد ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الذي يقام في بولندا.

وينافس تشيلسي على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 66 نقطة بالتساوي مع نيوكاسل صاحب المركز الثالث وأستون فيلا صاحب المركز الخامس.

بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز السادس برصيد 65 نقطة ويتبقى له مباراة.