المحكمة الرياضية ترفض أحقية حصول لاعب الإسماعيلي السابق على 200 ألف دولار

أعلن النادي الإسماعيلي فوزه بقضية ضد اللاعب الفلسطيني سعدو عبد السلام فوفلياس.

وكان المدافع الفلسطيني قد رفع دعوى قضائية ضد الإسماعيلي وطالب بالحصول على 200 ألف دولار.

وانضم سعدو للإسماعيلي في 8 فبراير 2023 وأنهى النادي التعاقد معه في مارس 2023.

ولم يشارك اللاعب الفلسطيني في أي مباراة بقميص الفريق.

ورفضت المحكمة الرياضية دعوى اللاعب للحصول على 200 ألف دولار وألزمته بدفع 1000 فرانك سويسري للنادي قيمة التكاليف القانونية للمحكمة.

ويلعب سعدو حاليا مع فريق بانارجياكوس بدوري الدرجة الثانية اليوناني.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.

وكانت رابطة الأندية قد قررت إلغاء الهبوط في الدوري المصري بالموسم الحالي بعد التشاور مع الأندية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير بإياب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

مباراة الذهاب على استاد الإسماعيلية كانت قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.