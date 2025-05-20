دفعة قبل النهائي.. عودة ثلاثي مانشستر يونايتد من الإصابة

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 15:12

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد عودة ثلاثي الفريق ديوجو دالوت وليني يورو وجوشوا زيركزي من الإصابة.

ليني يورو

النادي : مانشستر يونايتد

جوشوا زيركزي

النادي : مانشستر يونايتد

ديوجو دالوت

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وشارك الثلاثي في التدريبات بشكل طبيعي مساء اليوم الثلاثاء.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنام في نهائي الدوري الأوروبي غدا الأربعاء والذي سيقام على ملعب سان ماميس بمدينة بلباو.

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وأشار النادي إلى ان مشاركة الثلاثي في المباراة ليست مؤكدة حتى الآن على الرغم من عودته للتدريبات.

ويغيب زيركزي عن مانشستر يونايتد منذ إصابته ضد نيوكاسل بشهر أبريل الماضي.

كما يغيب كل من ليني يورو ودالوت منذ شهر أبريل أيضا بعد إصابتهما ضد ولفرهامبتون ووست هام.

ويستمر غياب ماتياس دي ليخت لاعب الفريق عن التدريبات بسبب الإصابة مما يؤكد غيابه عن المباراة.

ومن المتوقع أن تسافر بعثة مانشستر يونايتد مساء اليوم إلى بلباو استعدادا لخوض المباراة النهائية.

ليني يورو مانشستر يونايتد ديوجو دالوت جوشوا زيركزي
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