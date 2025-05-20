انطلاق بطولة بالم هيلز المفتوحة الأولى للاسكواش برعاية مجموعة كايرو ثري ايه يوم 22 مايو

أعلنت بالم هيلز إقامة أول بطولة "بالم هيلز المفتوحة للاسكواش"، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو في بالم هيلز أكتوبر واستضافة البطولة في نادي بالم هيلز الرياضي، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم برعاية مجموعة كايرو ثري ايه.

تأتي البطولة استكمالًا لجهود بالم هيلز في دعم تأهيل أبطال مصر في الاسكواش للمنافسة للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والترويج لما تتميز به مصر من منشآت ومرافق رياضية على أعلى مستوى قادرة على تنظيم بطولات دولية كبرى بما يعزز السياحة الرياضية في مصر ويدعم جهود نادي بالم هيلز الرياضي في تشكيل مستقبل الاسكواش المصري من خلال توفير الفرص للمواهب الشابة للتنافس على الساحة الدولية.

كما تسهم البطولة في ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي ودولي لتنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وتعزيز ثقة المؤسسات الرياضية العالمية في القدرات التنظيمية لبالم هيلز، لا سيما في رياضة الاسكواش التي تحقق فيها مصر الريادة العالمية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لدعم المواهب المصرية الشابة وتوفير بيئة رياضية متكاملة بمستوى عالمي.

وفي هذا الصدد قال عمرو منسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة invents: "لطالما كانت شركة invents من الداعمين الرئيسيين لرياضة الاسكواش في مصر من خلال تنظيم بطولتين مميزتين، مما يعكس التزامنا المستمر بتطوير هذه الرياضة. تبيّن لنا أنّ شركة بالم هيلز لديها رؤية مشتركة تتمثل في إبراز مكانة الاسكواش في مصر، وتعزيز دور السياحة الرياضية كأحد محركات التنمية. هذا التعاون الاستراتيجي يعكس انسجامًا في الأهداف والطموحات. ونحن على يقين بأن هذه الشراكة ستسهم في وضع مصر على خارطة البطولات العالمية للاسكواش، وتدعم جهودها في الترويج للرياضة والسياحة معًا."

وصرح حازم زايد الرئيس التنفيذي للمجموعة كايرو ثري ايه، إن المجموعة تؤمن بدعم الرياضة فهي استثمار حقيقي في مستقبل شبابنا ومجتمعنا. وبالأخص رياضة الاسكواش التي حققت فيها مصر إنجازات عالمية غير مسبوقة، فهي رياضة تستحق منا كل الدعم والرعاية.

وأوضح أن التزامنا تجاه هذه الرياضة ينبع من قناعتنا بقدرة اللاعبين المصريين على الاستمرار في تصدر المشهد العالمي ودعم أبطال مصر في الاسكواش للمنافسة للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من رحلتهم. سنواصل العمل على توفير الإمكانات والموارد التي تساهم في تطوير المواهب ودعم البطولات المحلية والدولية، بما يعزز مكانة مصر كعاصمة عالمية للسكواش.

وتعد بطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش، من البطولات الذهبية التي تُقام برعاية وزارة الشباب والرياضة والمقدمة من شركة ievents وبدعم الراعي الرسمي كايرو ثري ايه، كما تأتي أيضاً برعاية كاريير كالراعي الذهبي، بمشاركة 48 من أفضل لاعبي الاسكواش في العالم، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار أمريكي.

يشار إلى أن تنظيم البطولة، يعكس التزام شركة بالم هيلز، ودورها الفعّال في تعزيز مكانة مصر في رياضة الاسكواش، كما تعزز مكانة نادي بالم هيلز الرياضي كوجهة للتدريب والمنافسة في الاسكواش، من خلال توفير الفرص والتدريب والخبرة في البطولات للشباب الموهوبين في بالم هيلز لدعم نموهم، مما يتوافق مع الرؤية الأوسع للدولة في رعاية المواهب وتعزيز الفعاليات الرياضية الدولية.

الجدير بالذكر أن بالم هيلز استضافت بطولة «CIB» العالم للاسكواش 2024 وبطولة بالم هيلز العربية الدولية للاسكواش للناشئين، وهي أكبر بطولة للناشئين في الشرق الأوسط.