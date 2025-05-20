خوسي كاييخون يعلن اعتزال كرة القدم

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

خوسيه ماريا كاييخون - نابولي - يوفنتوس - نهائي كأس إيطاليا

أعلن خوسي كاييخون لاعب ريال مدريد ونابولي السابق اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في عمر 38 عاما.

خوسيه كاييخون

النادي : غرناطة

اللاعب الإسباني أنهى مسيرته بعد موسم قضاه في ماربيلا بدوري الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وخلال موسمه الأخير بكرة القدم شارك كاييخون في 40 مباراة بقميص ماربيلا وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 10 آخرين.

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كاييخون بدأ مسيرته في كرة القدم في أكايديمية ريال مدريد وتدرج حتى وصل للفريق الثاني ومنه انتقل إلى إسبانيول عام 2008.

وبعد 3 مواسم عاد كاييخون إلى ريال مدريد واستمر لمدة موسمين.

ولعب كاييخون 77 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 20 هدفا وصناعة 7 أهداف.

وفي 2013 انتقل إلى نابولي الذي قضى معه أطول فترة في مسيرته لمدة 7 مواسم نجح خلالهم في تسجيل 82 هدفا وصناعة 79.

وفي 2022 لعب كاييخون مع فيورنتينا واستمر لمدة موسمين قبل العودة إلى إسبانيا من بوابة غرناطة ومنه إلى ماربيلا الذي استمر معه موسم وحيد قبل الاعتزال.

ونجح كاييخون خلال مسيرته في التتويج بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة، وكأس إيطاليا مرتين.

كما توج بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني برفقة غرناطة.

خوسيه كاييخون ماربيلا
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