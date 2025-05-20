تعثر ثالث بعد التتويج.. ليفربول يخسر من برايتون بعد تقدمه مرتين

حقق برايتون الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة 85 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 83 في صدارة جدول الترتيب مع ضمان التتويج باللقب.

وسجل ثلاثية برايتون في المباراة كل من ياسين عياري وكارو ميتوما وجاك هينشلوود، بينما أحرز هارفي إيليوت ودومينيك سوبوسلاي ثنائية ليفربول.

وخاض محمد صلاح المباراة رقم 400 بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

وارتدى صلاح شارة قيادة ليفربول في ظل غياب كل من فيرجل فان دايك وترينت أليكساندر أرنولد عن التشكيل.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات بعد ضمان التتويج بالدوري.

التشكيل

ليفربول بدأ المباراة فيديريكو كييزا برفقة محمد صلاح وكودي جاكبو في خط الهجوم.

أحداث المباراة

حاول محمد صلاح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنى ولكن كرته تصدى لها الحارس بسهولة.

وبعد دقيقة واحدة سجل ليفربول هدف التقدم عن طريق إيليوت بعد انطلاقة رائعة من كونر برادلي.

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وتعادل برايتون عن طريق ياسين عياري في الدقيقة 31 بعد انفراد بالمرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف سوبوسلاي الهدف الثاني لليفربول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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في الشوط الثاني أهدر محمد صلاح فرصة محققة بعد تمريرة من جاكبو أمام المرمى في الدقيقة 54.

وتألق الحارس من جديد أمام صلاح في الدقيقة 67.

وبعد دقيقتين تعادل ميتوما لبرايتون بمتابعة بتسديدة ويلبيك التي تصدى لها أليسون بيكر.

وسجل جاك هينشلوود هدف فوز برايتون في الدقيقة 85.

في البداية ألغي الهدف بداعي التسلل ولكنه احتسب بعد العودة لتقنية الفيديو.