الشرط الجزائي على عامين.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا

يقترب مانشستر يونايتد من ضم البرازيلي ماتيوس كونيا نجم وولفرهامبتون واندررز .

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فإن يونايتد يقترب بالفعل من حسم الصفقة.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 62.5 مليون جنيه استرليني، يتم دفعه على 3 دفعات لمدة عامين.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن اللاعب البرازيلي وافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد بعد اقتناعه بمشروع النادي وأيضا الاتفاق على بنود عقده.

ويتواجد شرط جزائي في عقد اللاعب مع ولفرهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني وهو ما يستعد مانشستر يونايتد لتفعيله بعد الاتفاق مع اللاعب.

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل بعد الموسم السيء الذي يمر به الفريق حاليا.

صاحب الـ 25 عاما انضم لولفرهامبتون قادما من أتليتكو مدريد في 2023.

وشارك كونيا في 34 مباراة منذ بداية الموسم بقميص ولفرهامبتون وسجل 17 هدفا وصنع 6 أهداف.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة غريمه توتنام في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل.