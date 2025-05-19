انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (3)-(2) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون ضد ليفربول في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

جوووووول بعد العودة لتقنية الفيديو والهدف سلجه جاك هينشلوود.

ق85. هدف غير محتسب لبرايتون لوجود حالة تسلل.

ق69. جووووول التعادل من جديد لبريتون عن طريق ميتوما بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بمتابعة لتصدي أليسون من تسديدة ويلبك.

ق67. الحارس يتألق أمام صلاح.

ق54. محمد صلاح يهدر فرصة الهدف الثالث بغرابة أمام المرمى بعد تمريرة من جاكبو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. جووووول الثاني لليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق31. جووووول التعادل لبرايتون عن طريق ياسين عياري بعد انفراد بالمرمى.

ق9. جووووول أول لليفربول عن طريق هارفي إليوت بد انطلاقة رائعة من برادلي.

ق8. محاولة تسديد أولى من محمد صلاح يتصدى لها الحارس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل