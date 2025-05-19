بعد 4 مباريات فقط.. استقالة فيكتور فالديز من تدريب ريال أفيلا

الإثنين، 19 مايو 2025 - 21:32

كتب : FilGoal

فيكتور فالديز

أعلن نادي ريال أفيلا الإسباني استقالة مدربه فيكتور فالديز.

فيكتور فالديز

النادي : ميدلسبره

وكان النادي قد خسر من كاكيريناو في نصف نهائي الملحق المؤهل لدوري الدرجة الثالثة الإسباني وفشل في التأهل.

وأعلن فالديز عدم الاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل.

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وقاد فالديز الفريق في 4 مباريات فقط وتمكن خلالهم من تحقيق الفوز مرتىين والخسارة في مثلهما.

وقام فالديز بعد اعتزاله بتدريب فريق الشباب في برشلونة، ومدرسة موراتالاز لكرة القدم، ونادي يو إي هورتا.

ولعب فالديز لناشئي برشلونة قبل تصعيده للفريق الأول ليستمر رفقة الفريق الكاتالوني حتى صيف 2014.

ولعب بعد رحيله عن برشلونة لأندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وستاندرلييج البلجيكي، وميدلسبره الإنجليزي قبل الاعتزال في صيف 2017.

وتوج فالديز خلال مسيرته بكأس العالم ويورو 2012 رفقة منتخب إسبانيا، و3 بطولات لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس العالم للأندية مع برشلونة.

كما فاز بـ 6 ألقاب للدوري الإسباني، ولقبين لكأس إسبانيا، و6 ألقاب للسوبر الإسباني.

ونال فالديز لقب حارس الموسم مرتين في موسمي 2004- 2005، و2008 - 2009.

فيكتور فالديز ريال أفيلا
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