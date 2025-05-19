تشكيل ليفربول - كييزا وصلاح يقودان الهجوم في مواجهة برايتون

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برايتون.

ويلتقي ليفربول مع برايتون على ملعب الأخير بالجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل مشاركة فيديريكو كييزا بشكل أساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: كونر برادلي - إبراهيما كوناتي - جاريل كوانساه - كوستاس تسيميكاس.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي - هارفي إيليوت - ريان جرافنبرخ.

الهجوم: كودي جاكبو - محمد صلاح - فيديريكو كييزا.

وكان ليفربول قد ضمن التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.