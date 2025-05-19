تشكيل ليفربول - كييزا وصلاح يقودان الهجوم في مواجهة برايتون

الإثنين، 19 مايو 2025 - 20:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل مع جماهير ليفربول

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برايتون.

ويلتقي ليفربول مع برايتون على ملعب الأخير بالجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل مشاركة فيديريكو كييزا بشكل أساسي.

أخبار متعلقة:
تقرير: ليفربول في مفاوضات متقدمة مع كيركيز مواعيد مباريات الإثنين 19 مايو 2025.. ليفربول ضد برايتون ودربي السلة ديلي ميل: بديل ألكسندر أرنولد يخضع للكشف الطبي مع ليفربول يوم الاثنين لتفادي سيناريو ترينت.. ليفربول يمدد عقد كونر برادلي

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: كونر برادلي - إبراهيما كوناتي - جاريل كوانساه - كوستاس تسيميكاس.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي - هارفي إيليوت - ريان جرافنبرخ.

الهجوم: كودي جاكبو - محمد صلاح - فيديريكو كييزا.

وكان ليفربول قد ضمن التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
سلوت: مباراة رائعة رغم الخسارة.. وهذا ما لا يجب أن نفعله تعثر ثالث بعد التتويج.. ليفربول يخسر من برايتون بعد تقدمه مرتين الشرط الجزائي على عامين.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (3)-(2) ليفربول ديلي ميل: مانشستر سيتي انسحب من سباق التعاقد مع فيرتز تقرير: ليفربول في مفاوضات متقدمة مع كيركيز رومانو: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا.. أرسنال يهزم نيوكاسل بصاروخية رايس
أخر الأخبار
سلوت: مباراة رائعة رغم الخسارة.. وهذا ما لا يجب أن نفعله 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
تعثر ثالث بعد التتويج.. ليفربول يخسر من برايتون بعد تقدمه مرتين 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
الشرط الجزائي على عامين.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
"سيراميكا السويس".. دياب: الدمج هو الحل لإنقاذ الأندية الجماهيرية.. والقراران صحيحان في أزمة القمة 6 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – منتظرا الأهلي أو الزمالك.. الاتحاد يتخطى سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري 7 ساعة | كرة سلة
المندوه: أموال فرع أكتوبر ساعدت في سداد ديون الزمالك.. ولا أزمة في تجديد السعيد 7 ساعة | الدوري المصري
تم حجز القضية للحكم.. محامي رمضان صبحي يكشف تطورات أزمة عينة المنشطات 8 ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (3)-(2) ليفربول 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة