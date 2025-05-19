ديلي ميل: مانشستر سيتي انسحب من سباق التعاقد مع فيرتز

انسحب مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع فلوريان فيرتز لاعب نادي باير ليفركوزن وفقا لصحيفة ديلي ميل.

ويضع مانشستر سيتي اللاعب كأحد أولوياته لتدعيم وسط الملعب خلال الموسم المقبل برفقة مورجان جيبس وايت لاعب نوتينجهام فورست وتيجاني ريندرز لاعب ميلان.

ويرى مانشستر سيتي أن فيرتز هو خليفة كيفن دي بروين الذي سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

النادي يرى أن التعاقد مع فيرتز سيمثل الصفقة الأغلى في تاريخ النادي وقد يصل إلى 250 مليون جنيع إسترليني شاملة الأجور والمكافآت ولذلك فإن الانسحاب من الصفقة أصبح ضرورة بالنسبة للنادي.

ويتبقى بايرن ميونيخ وليفربول فقط حاليا في سباق التعاقد مع اللاعب الألماني.

صاحب الـ 22 عاما شارك مع ليفركوزن منذ بداية الموسم في 45 مباراة وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 15 آخرين.