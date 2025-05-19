تقرير: ليفربول في مفاوضات متقدمة مع كيركيز

الإثنين، 19 مايو 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

ميلوس كيركيز - بورنموث

ليفربول ميلوس كيركيز الدوري الإنجليزي ميركاتو بورنموث
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