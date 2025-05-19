رانييري: ما زلت أشعر بحماس كبير تجاه لافتات الجماهير لي

الإثنين، 19 مايو 2025 - 14:31

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري - روما

عبر كلاوديو رانييري المدير الفني لـ روما عن سعادته من لافتات جماهير ناديه له.

وكانت جماهير روما قد رفعت لافتات لرانييري قبل مباراة ميلان على ملعب أوليمبيكو معقب الذئاب، والتي تعتبر الأخيرة لرانييري وسط مشجعين فريقه.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "ما زلت أشعر بحماس كبير بعد مشاهدة لافتات الجماهير قبل مباراة ميلان، كنت متأثرا لأن الشعور بتقدير الناس لك دائما ما يكون أمرا رائعا".

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epa12114821 Romas coach Claudio Ranieri looks on during the Italian Serie A soccer match between AS Roma and AC Milan, in Rome, Italy, 18 May 2025. EPA-EFE/ANGELO CARCONI

وأضاف "كنت أنظر إلى الحكم وأحثه على بدء المباراة لمغالبة دموعي، أعمل من أجل هذه المشاعر التي تمنحك إياها كرة القدم سواء كانت إيجابية أو سلبية".

وأكمل "هؤلاء اللاعبون وقفوا معي منذ اليوم الأول، إنهم يعرفون شخصيتي وقلت لهم إن عليهم مساعدتي لأنني لم أستطع تحقيق ذلك بمفردي".

وأتم "هدف التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ لا أؤمن أبدا بأي أهداف، الإيمان فقط بالعمل الجاد وتصفية الذهن بعد الفوز أو الخسارة، سنقدم أداء مميزا ضد تورينو وسنرى أين سنصل في النهاية".

وقرر رانييري اعتزال تدريب كرة القدم بنهاية الموسم، والمباراة القادمة ضد تورينو ستكون الأخيرة له.

epa12115156 Romas coach Claudio Ranieri shows a trophy during the Italian Serie A soccer match between AS Roma and AC Milan, in Rome, Italy, 18 May 2025. EPA-EFE/ANGELO CARCONI

وفاز روما على منافسه ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد روما للنقطة 66 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

epa12115313 Romas coach Claudio Ranieri greets supporters as he is honored after the Italian Serie A soccer match between AS Roma and AC Milan, in Rome, Italy, 18 May 2025. EPA-EFE/ANGELO CARCONI

ويحتاج روما للفوز على تورينو مع خسارة أو تعادل يوفنتوس ليتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان رانييري قد تولى تدريب روما وهو على بعد 4 نقاط من مراكز الهبوط قبل أن يصنع معجزة بالتواجد في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم القادم.

واستمر روما دون هزيمة لـ19 مباراة بشكل متتالي قبل أن يكسرها أتالانتا ويهزمه في المباراة قبل الماضية بهدفين مقابل هدف.

كلاوديو رانييري روما الدوري الإيطالي ميلان
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