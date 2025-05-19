رانييري: ما زلت أشعر بحماس كبير تجاه لافتات الجماهير لي

عبر كلاوديو رانييري المدير الفني لـ روما عن سعادته من لافتات جماهير ناديه له.

وكانت جماهير روما قد رفعت لافتات لرانييري قبل مباراة ميلان على ملعب أوليمبيكو معقب الذئاب، والتي تعتبر الأخيرة لرانييري وسط مشجعين فريقه.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "ما زلت أشعر بحماس كبير بعد مشاهدة لافتات الجماهير قبل مباراة ميلان، كنت متأثرا لأن الشعور بتقدير الناس لك دائما ما يكون أمرا رائعا".

وأضاف "كنت أنظر إلى الحكم وأحثه على بدء المباراة لمغالبة دموعي، أعمل من أجل هذه المشاعر التي تمنحك إياها كرة القدم سواء كانت إيجابية أو سلبية".

وأكمل "هؤلاء اللاعبون وقفوا معي منذ اليوم الأول، إنهم يعرفون شخصيتي وقلت لهم إن عليهم مساعدتي لأنني لم أستطع تحقيق ذلك بمفردي".

وأتم "هدف التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ لا أؤمن أبدا بأي أهداف، الإيمان فقط بالعمل الجاد وتصفية الذهن بعد الفوز أو الخسارة، سنقدم أداء مميزا ضد تورينو وسنرى أين سنصل في النهاية".

وقرر رانييري اعتزال تدريب كرة القدم بنهاية الموسم، والمباراة القادمة ضد تورينو ستكون الأخيرة له.

وفاز روما على منافسه ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد روما للنقطة 66 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويحتاج روما للفوز على تورينو مع خسارة أو تعادل يوفنتوس ليتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان رانييري قد تولى تدريب روما وهو على بعد 4 نقاط من مراكز الهبوط قبل أن يصنع معجزة بالتواجد في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم القادم.

واستمر روما دون هزيمة لـ19 مباراة بشكل متتالي قبل أن يكسرها أتالانتا ويهزمه في المباراة قبل الماضية بهدفين مقابل هدف.