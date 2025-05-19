بيان من نادي الاتحاد الليبي بشأن لاعبيه الأجانب.. وموعد العودة للتدريبات

الإثنين، 19 مايو 2025 - 12:27

كتب : FilGoal

كهربا - الاتحاد الليبي

أصدر نادي الاتحاد الليبي بيانا بشأن وضع الفريق في الوقت الحالي وموقف لاعبيه الأجانب والعودة للتدريبات.

محمود كهربا

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وشهدت ليبيا خلال الأيام الأخيرة اضطرابات أمنية تسببت في عودة أكثر من لاعب أو مسؤول مصري.

ويلعب محمود كهربا ضمن صفوف الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة من الأهلي قبل أن يتم تفيعل بند الشراء.

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وكشف الاتحاد الليبي في بيانه عن منح الجهاز الفني واللاعبين الأجانب إجازة للعودة إلى ذويهم للاطمئنان عليهم لمدة 5 أيام.

بينما يعود الفريق لخوض التدريبات بشكل طبيعي بلاعبيه المحليين لحين انضمام الأجانب.

ويحتل الاتحاد الليبي المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة الثانية في مرحلة المنافسة على اللقب برصيد 8 نقاط.

وفقد الاتحاد فرصة المنافسة على اللقب بسبب تصدر أهلي طرابلس بـ 12 نقطة قبل جولة من الختام.

بينما السويحلي والمدينة في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد.

ويحتاج الاتحاد لحسم المركز الثاني من أجل خوض مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع للمنافسة على التأهل للمسابقات القارية.

وكان أهلي طرابلس يقوده حسام البدري المدير الفني قبل عودته إلى مصر بعد الاضطرابات الأمنية.

كهربا الاتحاد الليبي
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