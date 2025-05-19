لا جازيتا: إنتر يمنع مدربه ولاعبيه من الحديث احتجاجا على حكم لقاء لاتسيو

الإثنين، 19 مايو 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

جيوزيبي ماروتا رئيس إنتر

منع إنتر مدربه سيموني إنزاجي ولاعبي الفريق من التحدث إلى الإعلام عقب التعادل مع لاتسيو.

وتعادل إنتر مع منافسه لاتسيو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 وقبل الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن النيراتزوري قرر الصمت الإعلامي وعدم حديث المدير الفني أو اللاعبين بعد مباراة لاتسيو احتجاجا على قرارات دانييلي كيفي حكم اللقاء.

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وأفادت الصحيفة أن أكثر ما أزعج إنتر هو قرار كيفي باحتساب ركلة جزاء للاتسيو والتي أدت لتسجيله هدف التعادل وانتهاء المباراة بهدفين لكل فريق.

وتعرض سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر للطرد بسبب الاعتراض على الحكم، وبالتالي لن يحضر المباراة المقبلة ضد كومو على مقاعد البدلاء.

وأهدر إنتر فرصة ذهبية لاقتناص الصدارة من غريمه نابولي حال كان تمكن من الفوز.

وأضاع ماركو أرناوتوفيتش فرصة هدف محقق أثناء نتيجة التعادل بعد عدم تمكنه من تسديد الكرة داخل منطقة الـ6 ياردات.

وأيضا أحرز هدفا أثناء التعادل بهدفين لكل فريق ولكن لم يحتسب لوقوعه في التسلل.

وأهدر البارتينوبي فرصة التتويج بالدوري بعد تعادل غريمه إنتر مع لاتسيو بهدفين لكل فريق.

وتستمر الأمور تحت سيطرة نابولي إذ يكفيه الفوز على كالياري للتتويج ببطولة الدوري حتى وإن فاز إنتر على كومو.

وبهذا التعادل وصل إنتر للنقطة 78 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 65 في المركز السادس.

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جيوزيبي ماروتا إنتر لاتسيو الدوري الإيطالي
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