مباراة فاصلة؟ ماذا يحتاج نابولي "المسيطر" وإنتر "المنتظر" للتتويج بالدوري في الجولة الأخيرة

شهدت الجولة 37 من الدوري الإيطالي إثارة كبيرة بين نابولي وإنتر في صراع صدارة جدول ترتيب الكالتشيو.

وتغيرت مراكز الفريقين أكثر من مرة خلال مباراة كل فريق خلال الجولة.

وتعادل إنتر مع لاتسيو بهدفين لكل فريق بعد التقدم بفارق هدف في المرتين، ولذلك كان النيراتزوري في صدارة الدوري أثناء تقدمه في النتيجة، في حين تعادل نابولي بدون أهداف مع بارما.

وكاد البارتينوبي أن يحسم اللقب قبل انتهاء الجولة بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني عن طريق ديفيد نيريس، لكن ألغاها الحكم بعد العودة إلى الفيديو، وهذا عندما كانت تشير نتيجة إنتر مع لاتسيو بالتعادل.

وبالتالي بقيت الأمور كما هي بصدارة نابولي جدول الترتيب برصيد 79 نقطة والابتعاد بفارق نقطة واحدة عن إنتر الوصيف.

موقف نابولي

يحتاج نابولي إلى الفوز على كالياري بأي نتيجة على ملعب دييجو مارادونا حتى يتوج بالسكوديتو بغض النظر عما تشير إليه نتيجة إنتر ضد كومو.

ولكن السيناريو السيء يكمن في هزيمته وانتصار إنتر وهنا يعني ظفر النيراتزوري بالسكوديتو رقم 21.

وتبقى جميع الأمور تحت سيطرة نابولي، لأن بفوزه سينهي أي شيء آخر.

موقف إنتر

لا يوجد أي خيار لإنتر سوى الفوز على كومو خارج أرضه وانتظار هدية ثمينة من كالياري للفوز أو التعادل مع البارتينوبي.

مباراة فاصلة؟

متى يتجه الفريقان إلى مباراة فاصلة؟ في حال هزيمة نابولي وتعادل إنتر وقتها سنتجه إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الإيطالي.

إذ سيتجمد رصيد نابولي عند النقطة 79 ويرتفع رصيد إنتر للنقطة 79.

ماذا تقول اللائحة حال تساوي النقاط؟

تنص لائحة الدوري الإيطالي على عدم أخذ فارق الأهداف في الاعتبار لحسم ترتيب المتصدر والوصيف في الجدول.

وبذلك فإن فارق الأهداف لصالح النيراتزوري الآن غير هام إذا تساوى الفريقين في عدد النقاط.

ماذا سيحدث؟

هنا لائحة الدوري تنص على لعب مباراة فاصلة بين إنتر ونابولي على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري، وذلك بسبب تفوق إنتر على مستوى فارق الأهداف.

ولا توجد أشواط إضافية في المباراة وإذا انتهت بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.