كونتي: هذا الموسم هو الأصعب في مسيرتي.. ونقترب من التتويج بالدوري

أقر أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي أن الموسم الجاري هو الأصعب خلال مسيرته التدريبية، كما يرى أن فريقه يقترب من التتويج بالدوري.

وتعادل نابولي مع منافسه بارما بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـDAZN: "أشعر بالإرهاق، هذا الموسم هو الأصعب خلال مسيرتي".

وأضاف "نحن على وشك الفوز بلقب الدوري الإيطالي، لكن لا يزال أمامنا خطوة أخيرة، سنلعب ضد كالياري على ملعبنا بدعم جماهيرنا".

وأكمل "الدوري صعب للغاية وحققنا ما كنا نطمح إليه وهو إزعاج المتصدرين حتى النهاية، تصدرنا الدوري لفترة طويلة رغم مصاعب الموسم، لكن لم نتذمر أبدا وواصلنا المشوار، نحن هنا لتحقيق إنجاز تاريحي لا يصدق لنابولي".

وتابع "الفوز بالألقاب في نابولي يختلف بالتأكيد عن أندية أخرى معتادة على حصد الكؤوس".

وشدد "افتقدنا لوبوتكا وبونجورنو وجوان جيسوس والعديد من اللاعبين باستمرار بسبب الإصابات، ومع ذلك ننافس بقوة على اللقب".

وأنهى حديثه قائلا: "أتيح لي العمل لـ7 أيام في الأسبوع وهو ما لم أكن لأتمكن منه لو لعبنا كل 3 أيام".

وأهدر البارتينوبي فرصة التتويج بالدوري بعد تعادل غريمه إنتر مع لاتسيو بهدفين لكل فريق.

وتستمر الأمور تحت سيطرة نابولي إذ يكفيه الفوز على كالياري للتتويج ببطولة الدوري حتى وإن فاز إنتر على كومو.

ووصل نابولي للنقطة 79 في الصدارة، وارتفع رصيد بارما للنقطة 33 في المركز الـ16.