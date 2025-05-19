كونتي: هذا الموسم هو الأصعب في مسيرتي.. ونقترب من التتويج بالدوري

الإثنين، 19 مايو 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أقر أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي أن الموسم الجاري هو الأصعب خلال مسيرته التدريبية، كما يرى أن فريقه يقترب من التتويج بالدوري.

وتعادل نابولي مع منافسه بارما بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـDAZN: "أشعر بالإرهاق، هذا الموسم هو الأصعب خلال مسيرتي".

أخبار متعلقة:
مباراة فاصلة؟ ماذا يحتاج نابولي "المسيطر" وإنتر "المنتظر" للتتويج بالدوري في الجولة الأخيرة كونتي: كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها.. ولقب الدوري مختلف لـ نابولي صراع ثلاثي.. نابولي يقترب من ضم جوناثان ديفيد في صفقة انتقال حر تأجيل حسم الدوري.. دقائق خيالية ومثيرة في تعادل إنتر مع لاتسيو ونابولي أمام بارما

وأضاف "نحن على وشك الفوز بلقب الدوري الإيطالي، لكن لا يزال أمامنا خطوة أخيرة، سنلعب ضد كالياري على ملعبنا بدعم جماهيرنا".

وأكمل "الدوري صعب للغاية وحققنا ما كنا نطمح إليه وهو إزعاج المتصدرين حتى النهاية، تصدرنا الدوري لفترة طويلة رغم مصاعب الموسم، لكن لم نتذمر أبدا وواصلنا المشوار، نحن هنا لتحقيق إنجاز تاريحي لا يصدق لنابولي".

وتابع "الفوز بالألقاب في نابولي يختلف بالتأكيد عن أندية أخرى معتادة على حصد الكؤوس".

وشدد "افتقدنا لوبوتكا وبونجورنو وجوان جيسوس والعديد من اللاعبين باستمرار بسبب الإصابات، ومع ذلك ننافس بقوة على اللقب".

وأنهى حديثه قائلا: "أتيح لي العمل لـ7 أيام في الأسبوع وهو ما لم أكن لأتمكن منه لو لعبنا كل 3 أيام".

وأهدر البارتينوبي فرصة التتويج بالدوري بعد تعادل غريمه إنتر مع لاتسيو بهدفين لكل فريق.

وتستمر الأمور تحت سيطرة نابولي إذ يكفيه الفوز على كالياري للتتويج ببطولة الدوري حتى وإن فاز إنتر على كومو.

ووصل نابولي للنقطة 79 في الصدارة، وارتفع رصيد بارما للنقطة 33 في المركز الـ16.

أنطونيو كونتي نابولي الدوري الإيطالي إنتر
نرشح لكم
رانييري: ما زلت أشعر بحماس كبير تجاه لافتات الجماهير لي بعد خسارة لقب الدوري.. فاريولي يرحل عن تدريب أياكس بناء على رغبته رومانو: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا فليك: حددت المراكز التي نريد دعمها وأيضا الراحلين لا جازيتا: إنتر يمنع مدربه ولاعبيه من الحديث احتجاجا على حكم لقاء لاتسيو كارثة جديدة؟ تأجيل مباريات ملحق التأهل للدوري الإيطالي لانتهاك القواعد مباراة فاصلة؟ ماذا يحتاج نابولي "المسيطر" وإنتر "المنتظر" للتتويج بالدوري في الجولة الأخيرة تأجيل حسم الدوري.. دقائق خيالية ومثيرة في تعادل إنتر مع لاتسيو ونابولي أمام بارما
أخر الأخبار
كرة يد - حميد لـ في الجول: النهائي سبب صعوبة مواجهة الترجي.. ونسعى لتكرار إنجاز برشلونة 16 دقيقة | كرة يد
رانييري: ما زلت أشعر بحماس كبير تجاه لافتات الجماهير لي 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد العاطي لـ في الجول: لاعبون كثر لا يصلحون للاتحاد.. ويجب تطوير الفريق 46 دقيقة | الدوري المصري
ميسي: استقبلنا هدفا من خطأ الحكم أخبرني أنه لا يعلم عنه شيئا ساعة | أمريكا
بعد خسارة لقب الدوري.. فاريولي يرحل عن تدريب أياكس بناء على رغبته ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا ساعة | ميركاتو
بعد بوطيب.. الزمالك يُنهي أزمة مستحقات باتشيكو لرفع إيقاف القيد 2 ساعة | الدوري المصري
فليك: حددت المراكز التي نريد دعمها وأيضا الراحلين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة