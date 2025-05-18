للمرة الأولى.. جنوب إفريقيا تتوج بكأس أمم إفريقيا للشباب على حساب المغرب

توج منتخب جنوب إفريقيا بلقب كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وفازت جنوب إفريقيا في المباراة النهائية على المغرب بهدف دون مقابل.

وأقيمت المباراة النهائية على ملعب الدفاع الجوي.

التتويج هو الأول لجنوب إفريقيا باللقب في تاريخها.

سجل هدف جنوب إفريقيا الوحيد في المباراة، كيكانا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من حارس المرمى أخطأ الدفاع في التفاعل معها.

الهدف ألغي في البداية بداعي التسلل قبل أن يحتسب بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستمرت نيجيريا كصاحبة للرقم القياسي في البطولة بالتتويج بـ 7 مرات.

وكان منتخب نيجيريا قد حسم الميدالية البرونزية للبطولة بعد الفوز على مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح.

وتأهل من البطولة إلى كأس العالم للشباب كل من جنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا ومصر.