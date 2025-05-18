كما كشف في الجول - الولاية السادسة.. المصري يعين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق

أعلن نادي المصري تعيين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق خلفا للتونسي أنيس بوجلبان.

وفسخ المصري التعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المصري أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف دون مقابل.

وكشف مصدر من المصري لـ FilGoal.com من قبل أن سيتم فسخ عقد بوجلبان بالتراضي، وتعيين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق (طالع التفاصيل).

وتعتبر هذه الولاية هي السادسة لميمي عبد الرازق مع المصري.

وتولى عبد الرازق تدريب المصري كرجل أول في 2003-2004 ومرتين في 2006-2007 و2018-2019 و2022-2023، والآن المرة السادسة.

وكان أنيس بوجلبان قد انضم لقيادة المصري في نهاية فبراير الماضي.

وقاد بوجلبان المصري في 10 مباريات بمختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 4 منهم فقط.

بينما تعادل المصري تحت قيادة بوجلبان في 4 مباريات أخرى وتعرض للهزيمة مرتين.

وكان المصري قد ودع منافسات الكونفدرالية تحت قيادة بوجلبان من ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني.

ويحتل المصري المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المربع الذهبي.

ويسعى المصري لدخول المربع الذهبي من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.