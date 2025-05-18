كما كشف في الجول - الولاية السادسة.. المصري يعين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق

الأحد، 18 مايو 2025 - 23:08

كتب : عمرو نبيل

المصري ضد الداخلية

أعلن نادي المصري تعيين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق خلفا للتونسي أنيس بوجلبان.

وفسخ المصري التعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المصري أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف دون مقابل.

أخبار متعلقة:
مصدر من المصري لـ في الجول: جلسة مع بوجلبان لفسخ التعاقد بالتراضي.. وعبد الرازق يقود الفريق اسكواش - المصري السابع.. عسل يتوج ببطولة العالم لأول مرة ويضيف اسمه بين العظماء الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز القادمة مع سيراميكا والقناة الناقلة سيراميكا يضرب المصري برباعية ويشعل المنافسة على المركز الرابع

وكشف مصدر من المصري لـ FilGoal.com من قبل أن سيتم فسخ عقد بوجلبان بالتراضي، وتعيين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق (طالع التفاصيل).

وتعتبر هذه الولاية هي السادسة لميمي عبد الرازق مع المصري.

وتولى عبد الرازق تدريب المصري كرجل أول في 2003-2004 ومرتين في 2006-2007 و2018-2019 و2022-2023، والآن المرة السادسة.

وكان أنيس بوجلبان قد انضم لقيادة المصري في نهاية فبراير الماضي.

وقاد بوجلبان المصري في 10 مباريات بمختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 4 منهم فقط.

بينما تعادل المصري تحت قيادة بوجلبان في 4 مباريات أخرى وتعرض للهزيمة مرتين.

وكان المصري قد ودع منافسات الكونفدرالية تحت قيادة بوجلبان من ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني.

ويحتل المصري المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المربع الذهبي.

ويسعى المصري لدخول المربع الذهبي من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

ميمي عبد الرازق المصري أنيس بوجلبان الدوري المصري
نرشح لكم
دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة.. والمادة محل اعتراض لجنة التظلمات طبيعية مصدر من سيراميكا يكشف موقفه من مباراة بيراميدز.. ورد الرابطة خلال الاجتماع قرارات رابطة الأندية.. إلغاء الهبوط وتجديد الثقة في المجلس برئاسة أحمد دياب شوقي: تم الاتفاق على عدم إلغاء البند الذي طالبت الاستئناف بحذفه من لائحة الدوري التعادل السلبي يحكم بين فاركو وحرس الحدود خبر في الجول - إبراهيم الكفراوي ممثلا لـ الأهلي في مجلس رابطة الأندية الجديد خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على موعد بداية ونهاية الدوري الجديد انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الحرس.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
مباراة فاصلة؟ ماذا يحتاج نابولي "المسيطر" وإنتر "المنتظر" للتتويج بالدوري في الجولة الأخيرة 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل حسم الدوري.. دقائق خيالية ومثيرة في تعادل إنتر مع لاتسيو ونابولي أمام بارما ساعة | الكرة الأوروبية
روما يقضي على آمال ميلان الأوروبية.. ويوفنتوس يفوز على أودينيزي ويقترب من دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة.. والمادة محل اعتراض لجنة التظلمات طبيعية 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى.. جنوب إفريقيا تتوج بكأس أمم إفريقيا للشباب على حساب المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كما كشف في الجول - الولاية السادسة.. المصري يعين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من سيراميكا يكشف موقفه من مباراة بيراميدز.. ورد الرابطة خلال الاجتماع 2 ساعة | الدوري المصري
قرارات رابطة الأندية.. إلغاء الهبوط وتجديد الثقة في المجلس برئاسة أحمد دياب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة