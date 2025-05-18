مصدر من المصري لـ في الجول: جلسة مع بوجلبان لفسخ التعاقد بالتراضي.. وعبد الرازق يقود الفريق

الأحد، 18 مايو 2025 - 13:04

كتب : عمرو نبيل

أنيس بوجلبان - المصري

استقر النادي المصري على فسخ التعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المصري أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف دون مقابل.

وكشف مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "جلسة مع أنيس بوجلبان اليوم الأحد لفسخ التعاقد بالتراضي".

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وتابع "ميمي عبد الرازق يقود الفريق خلال الفترة المقبلة بداية من المواجهة أمام البنك الأهلي".

وكان أنيس بوجلبان قد انضم لقيادة المصري في نهاية فبراير الماضي.

وقاد بوجلبان المصري في 10 مباريات بمختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 4 منهم فقط.

بينما تعادل المصري تحت قيادة بوجلبان في 4 مباريات أخرى وتعرض للهزيمة مرتين.

وكان المصري قد ودع منافسات الكونفدرالية تحت قيادة بوجلبان من ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني.

ويعود ميمي عبد الرازق لقيادة المصري من جديد.

وتولى عبد الرازق قيادة المصري في المرة الأخيرة خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2023.

ويحتل المصري المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المربع الذهبي.

ويسعى المصري لدخول المربع الذهبي من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

الدوري المصري المصري ميمي عبد الرازق أنيس بوجلبان
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