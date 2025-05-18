مصدر من سيراميكا يكشف موقفه من مباراة بيراميدز.. ورد الرابطة خلال الاجتماع

الأحد، 18 مايو 2025 - 23:08

كتب : أحمد الخولي

سعد سمير - أوباما - سيراميكا - بيراميدز

كشف مصدر من سيراميكا كليوباترا موافقته على تأجيل مواجهة بيراميدز وموقف رابطة الأندية.

وأقامت رابطة الأندية اجتماعا اليوم مع الأندية لبحث تعديلات الموسم المقبل من مسابقة الدوري المصري. (طالع القرارات)

وقال مصدر من سيراميكا لـ FilGoal.com: "أبلغنا رابطة الأندية بالموافقة على تأجيل مباراتنا ضد بيراميدز من أجل مساعدته في مهمته الإفريقية".

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وشدد "لكن الرابطة رفضت وتمسكت بإقامة المباراة في موعدها".

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز مواجهاته في الدوري يوم 28 مايو الجاري أمام سيراميكا كليوباترا.

وطلب بيراميدز بشكل رسمي تأجيل مباراته ضد سيراميكا كليوباترا بسبب خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز يومي 24 مايو و1 يونيو.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز يدرس التصعيد لأبعد مدى في أزمة مطالبته بتأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ويشمل تصعيد بيراميدز بما في ذلك احتمالية عدم خوض المباراة من الأساس.

وكان بيراميدز قد تغلب على بتروجت بهدفين دون مقابل ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

ويبتعد بيراميدز بفارق نقطتين فقط عن الأهلي المتصدر قبل الجولة الختامية للفريقين.

وكان الأهلي قد تغلب على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة اللقب.

ويتبقى للأهلي مباراة وحيدة أمام فاركو من المقرر لها يوم 28 مايو الجاري.

وفي نفس اليوم يلاقي بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا في ختام مسابقة الدوري.

سيراميكا كليوباترا بيراميدز الدوري المصري
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