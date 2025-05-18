قرارات رابطة الأندية.. إلغاء الهبوط وتجديد الثقة في المجلس برئاسة أحمد دياب

الأحد، 18 مايو 2025 - 22:52

كتب : محمد جمال

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارات اجتماعها مع الأندية بشأن شكل مسابقة الدوري المصري في الموسم المقبل.

وحضر الاجتماع 15 ناديا من أندية الدوري، وغاب عنه 3 أندية وهم الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.

وقررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم المقبل. وصعود 4 أندية أخرى.

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كما تم تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة الحالي برئاسة أحمد دياب، مع إجراء تغيير واحد بترشيح إبراهيم الكفراوي لمجلس إدارة الرابطة ممثلا عن الأهلي بدلا من عماد متعب.

وجاءت نتائج الاجتماع كالآتي:

1- إلغاء الهبوط في الدوري وصعود 3 فرق من القسم الثاني، وهبوط 4 فرق في الموسم المقبل.

2- مناشدة مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بالتعجيل في إصدار قانون الرياضة الجديد وما يتضمنه من نصوص خاصة بالاستثمار الرياضي لتمكين الأندية من تحويل قطاعات كرة القدم إلى شركات مساهمة.

3- تجديد الثقة في مجلس إدارة رابطة الأندية لموسم جديد بناء على رغبة الأندية الحاضرة، واعتماد ترشيح إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق كممثل عن النادي في مجلس إدارة الرابطة.

4- منح الأندية المشاركة في الدوري مهلة 30 يوما تنتهي في 18 يونيو 2025 لتقديم الملاحظات والمقترحات بشأن بنود لائحة المسابقة.

5- الموافقة على انطلاق الدوري الموسم الجديد في 15 أغسطس المقبل، ونهاية المسابقة في مايو 2026.

6- استمرار عدد المحترفين الأجانب كما هو (5 فوق السن و3 تحت السن) والسماح بمشاركة 6 لاعبين في المباراة أحدهم تحت السن.

رابطة الأندية الدوري المصري أحمد دياب
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