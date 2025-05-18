نبيه: أعتذر للجماهير على الخسارة.. وحققنا هدفنا الأول بالتأهل لكأس العالم

الأحد، 18 مايو 2025 - 22:31

كتب : محمد جمال

أسامة نبيه - منتخب مصر للشباب

قدم أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب اعتذاره للجماهير بعد الخسارة من نيجيريا.

وأنهى منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب في المركز الرابع.

وخسر منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من نيجيريا بركلات الترجيح.

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وقال نبيه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتذر للجماهير المصرية عن عدم حصد ميدالية، لكننا حققنا الهدف الأساسي من البطولة وهو التأهل إلى كأس العالم القادمة، وهو ما نعتبره إنجازا مهما".

وأضاف "أشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال مشوار البطولة، خاصة في ظل الضغوط التي واجهوها لأول مرة في مشوارهم الكروي".

وأكمل "كنا نطمح للوصول إلى النهائي على أقل تقدير، ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وواصل "لعبنا ضد نيجيريا في ظل غياب 9 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات ما أثر على أداء الفريق بشكل كبير".

وشدد "أشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم الكبير لنا خلال الفترة الماضية قبل انطلاق البطولة، وكذلك دعم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول".

وأتم "العمل الجاد سيبدأ فورا استعدادا لكأس العالم إذ لدينا فقط 3 أشهر للاستعداد، سنسعى لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا مع خوض مباريات ودية أمام منتخبات كبيرة".

وكان كلا الفريقين قد حسما التأهل لكأس العالم للشباب الذي سيقام في تشيلي بعد الوصول لنصف النهائي.

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