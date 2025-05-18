مبابي يواصل التوهج في فوز ريال مدريد على إشبيلية بثنائية

حقق ريال مدريد الفوز على إشبيلية بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانشيز بيزخوان بالجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد في المباراة كل من كيليان مبابي وجود بيلينجهام.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 81 في المركز الثاني بجدول الترتيب وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي ضمن التتويج باللقب.

التشكيل

ريال مدريد بدأ المباراة بخط دفاع مكون من خيسوس فاييخو ورامون جاكوبو.

تشكيل ريال مدريد - لونين أساسي.. وفاييخو مع رامون في الدفاع ضد إشبيلية ⚪👑📋#في_إسبانيا pic.twitter.com/K4iCj9SHWB — FilGoal (@FilGoal) May 18, 2025

أحداث المباراة

الشوط الأول كان متوازنا بين الفريقين ولم يشهد الكثير من الفرص.

وفي الدقيقة 12 تعرض لويك بادي لاعب إشبيلية للطرد بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة بعد شد كيليان مبابي المنفرد.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر مبابي فرصة تسجيل الأول من انفراد بالمرمى.

وفي الدقيقة 48 تعرض البديل إيزاك روميرو لطرد هو الآخر بعد دخول قوي على أوريلين تشواميني ليكمل إشبيلية المباراة بتسعة لاعبين.

واستمر صمود إشبيلية بتسعة لاعبين حتى الدقيقة 75 عندما سدد مبابي من خارج منطقة الجزاء كرة أرضية افتتح بها التسجيل لفريقه.

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ووصل مبابي للهدف رقم 29 في الدوري الإسباني هذا الموسم ليوسع صدارته لترتيب الهدافين.

وأصبح مبابي برفقة لامين يامال لاعب برشلونة أكثر من سجلا أهدافا من خارج منطقة الجزاء من فرق الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 7 أهداف لكل منهما.

وسجل بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 87 مستغلا تمريرة بالرأس من جونزالو جارسيا أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

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وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل، بينما سيلعب إشبيلية ضد فياريال.

مباراة سوسيداد ستكون هي الأخيرة لكارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد مع ختام الدوري.