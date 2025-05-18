انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(2) لاتسيو.. بارما (0)-(0) نابولي.. تأجيل حسم بطل إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد لاتسيو، وبارما أمام نابولي في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ويتصدر نابولي صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، ويبتعد عن إنتر الوصيف بفارق نقطة واحدة.

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إنتر × لاتسيو

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انتهت

ق 90+8: هدف لم يحتسب لداعي التسلل على أرناوتوفيتش.

ق 89: جووووووووووووووول بيدرو من نقطة الجزاء.

ق 88: ضربة جزاااااء للاتسيو

ق 79: جوووووووووول دينزل دوفمريس من رأسية متقنة.

ق 72: احتساب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 70: جووووووووول بيدرو

ق 69: بلاي ديا يهدر انفرادا بعدما سدد الكرة بعيدة عن المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+2: جووووووول يان بيسيك بعد تسديدة من داخل الـ6 ياردات.

ق 42: يان سومر حارس مرمى إنتر ينقذ فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لانفراد من إيساكسن.

ق 29: تسديدة قوية للغاية من ديماركو على الطائر من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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بارما × نابولي

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انتهت

ق 90+10: إلغاء ركلة جزاء لنابولي

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل