تقرير: الوداد يرفض التعاقد مع بيدرو وميندي

الأحد، 18 مايو 2025 - 20:04

كتب : FilGoal

بيدرو - لاتسيو

رفض نادي الوداد التعاقد مع بيدرو رودريجيز لاعب لاتسيو وبنجامين ميندي ظهير زيورخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد بيدرو مع لاتسيو بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد على أن ينضم له بعد نهاية الموسم.

بينما يمتد عقد ميندي حتى نهاية الموسم المقبل.

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وحسب موقع "هسبورت" المغربي، فإن الوداد رفض التعاقد مع بيدرو لاعب برشلونة الأسبق بالإضافة إلى ميندي لأسباب فنية.

ووفقا للموقع فإن الإدارة تسعى إلى ضم لاعبين جاهزين وقادرين على تقديم الإضافة الفنية بشكل فوري، وكذلك تجنب أخطاء الموسم السابق.

واستقر نادي الوداد المغربي على خوض فريقه مباراتين وديتين بشهر مايو الجاري ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويقع الوداد المغربي في المجموعة السابعة بجانب فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

وكشف موقع راديو مارس المغربي في وقت سابق عن خوض الوداد مواجهتين وديتين أمام كل من بورتو وإشبيلية.

ويعتبر بورتو هو منافس الأهلي في المجموعة الأولى من مونديال الأندية.

وأشار التقرير إلى لعب الوداد المباراتين الوديتين يومي 27 و31 مايو الجاري.

ولم يكشف التقرير مكان إقامة المباراتين الوديتين حتى الآن.

ويستهل الوداد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مانشستر سيتي مساء يوم 18 يونيو المقبل.

وكان الوداد قد حسم تأهله إلى الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي.

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