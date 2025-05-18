مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) الحرس.. الشوط الثاني
الأحد، 18 مايو 2025 - 19:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد حرس الحدود في الجولة 7 من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد حرس الحدود في الثامنة مساء.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: مشاركة أدهم سيحا بدلا من أيمن رجب في أولى تغييرات اللقاء
بداية اللقاء
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