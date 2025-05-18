الدوري الإنجليزي - نوتنجهام يتمسك بالأمل وموقعة فاصلة مع تشيلسي.. وفاردي يودع ملعب ليستر

الأحد، 18 مايو 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

جيمي فاردي يوجه لاعبي ليستر سيتي ضد أرسنال

متمسكا بالأمل الأخير، فاز نوتنجهام فورست على مضيفه وست هام 2-1 في الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مورجان جيبس وايت في الدقيقة 11، وأضاف نيكولا ميلينكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 86 قلص جارود بوين الفارق بهدف متأخر.

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النتيجة رفعت رصيد نوتنجهام إلى 64 نقطة في المركز السابع برصيد 65 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي السادس الذي يملك مباراة في الجولة الحالية ضد بورنموث.

مصير نوتنجهام لا يزال جزئيا بيده، حيث يحتاج أولا للفوز على تشيلسي الرابع (66 نقطة) في الجولة الأخيرة، ثم ينتظر النتائج التي سيحتاج إليها بناء على ما تبقى من مباريات الجولة الحالية.

وفاز إيفرتون على ساوثامبتون 2-0، بهدفي إيليمان ندياي في الدقيقتين 6 و45+2.

إيفرتون رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وفي مباراة مثيرة فاز فولام على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم راؤول خيمينيز لفولام في الدقيقة 16، وتعادل برايان مبومو في الدقيقة 22.

وأهدر مبومو ركلة جزاء في الدقيقة 28، ولكن سجل يوان ويسا الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 68 تعادل توم كايرني لفولام، ثم سجل هاري ويلسون هدف الفوز في الدقيقة 70.

وفاز ليستر سيتي على إبسويتش 2-0 بهدفي جيمي فاردي في الدقيقة 28 وكاسي مكاتير في الدقيقة 69.

المباراة هي الأخيرة لجيمي فاردي في ملعب كينج باور، حيث سيرحل المهاجم البالغ من العمر 37 عاما عن الفريق.

ويحتل ليستر المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، يليه إبسويتش برصيد 22 نقطة في المركز التاسع عشر.

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