تقرير: طوق نجاة لـ سامبدوريا؟ قرار منتظر يمنحه فرصة الاستمرار في الدرجة الثانية

حصل سامبدوريا على طوق نجاة بالاستمرار لموسم آخر في الدرجة الثانية الإيطالية عوضا عن الهبوط للدرجة الثالثة.

وهبط السامب فعليا بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراة على ملعبه ضد يوفي ستابيا ليتأكد هبوطه رسميا للدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه.

واحتل سامبدوريا المركز الـ 18 برصيد 41 نقطة جمعها من 38 مباراة.

ويهبط آخر 3 فرق في ترتيب الدرجة الثانية إلى الثالثة في إيطاليا مباشرة، فيما يخوض صاحبا المركز الـ 16 و17 مباراة ملحق لحسم آخر الهابطين للدرجة الثالثة.

لكن وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فربما يستمر السامب في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وكشف التقرير إلى أنه من المنتظر أن يخسر بريشيا 4 نقاط بسبب خرقه للوائح والتأخر في دفع رواتب اللاعبين والطاقم الفني منذ فبراير الماضي.

ويحتل بريشيا حاليا المركز الـ15 وضمن البقاء بالفعل برصيد 43 نقطة، لكن إذا تم خصم 4 نقاط، سيتراجع للمركز الـ 18 وهو ما يعني هبوطه رسميا.

وهو ما سيدفع سامبدوريا في الجدول للمركز الـ 17 وساليرنتانا للمركز الـ 16 وبذلك سيلتقيا في ملحق أخير لحسم هوية آخر الهابطين يقام بنظام الذهاب والإياب.

ويعد فروسينوني أبرز المستفيدين من حيث سيبتعد عن خوض الملحق وسيصبح في المركز الـ 15 برصيد 43 نقطة.

يذكر أن ساسولو وبيزا صعدا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي باحتلالهما المركزين الأول والثاني.