سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 00:21

كتب : FilGoal

سامبدوريا

هبط فريق سامبدوريا الإيطالي إلى دوري الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه.

وتعادل سامبدوريا أمام يوفنتوس ستابيا سلبيا دون أهداف في الجولة الـ38 من دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وتوقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الـ18.

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وهبط سامبدوريا بالإضافة إلى سيتاديلا الذي خسر أمام ساليرنيتانا.

وصعد ساسولو وبيزا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي باحتلالهما المركزين الأول والثاني.

ويعد سامبدوريا أحد أعرق الأندية في تاريخ إيطاليا.

حقق سامبدوريا لقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1990 بعد الفوز أمام أندرلخت البلجيكي بهدفين نظيفين.

كما حل سامبدوريا وصيفًا لدوري أبطال أوروبا عام 1992 في آخر نسخة بالنظام القديم، بعد الخسارة أمام برشلونة في المباراة النهائية بهدف أحرزه رونالد كومان.

سامبدوريا حقق لقب الدوري الإيطالي 90 - 91، وكأس إيطاليا 4 مرات 1984-1985، و1987-1988، و1988-1989، و1993-1994، وكأس السوبر الإيطالي 1991.

سامبدوريا الدوري الإيطالي
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